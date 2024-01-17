e-Okul ne zaman kapanacak? 2024 e-Okul 1. dönem not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor?
e-Okul üzerinden öğrenci not ve devamsızlık bilgilerinin girileceği kapanma tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, e-Okul ne zaman kapanacak sorusu gündemde. e-Okul ne zaman kapanacak? 2024 e-Okul 1. dönem not ve devamsızlık giriş kapanma tarihi ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği MEB 2024 e-Okul kapanma tarihi ve detaylar...
Eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sona ererken, öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen sorulardan biri de e-Okul'un ne zaman kapanacağı. Karnelerin dağıtılacağı gün yaklaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen e-Okul kapanma tarihi de araştırılmaya başlandı.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?
E-Okul üzerinden not ve devamsızlık bilgilerinin girileceği kapanma tarihi, öğrencilerin ve velilerin dikkatini çekiyor. Genellikle dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Ancak, e-Okul'un karnelerin dağıtılacağı gün de dahil olmak üzere erişime açık olmaya devam edeceği bilgisine ulaşıldı.
E-OKUL NOT GİRİŞ KAPANMA TARİHİ
Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını ifade eden e-Okul ekranının kapanması ise artık gerçekleşmeyecek. Ancak, öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin gününden, yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor. Bu süreçte öğrenciler ve veliler, e-Okul üzerinden güncel bilgileri takip edebilirler.