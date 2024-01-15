EFT hesaba ne zaman geçer, ne kadar sürede gelir? EFT saat kaça kadar yapılabilir, en fazla ne kadar gönderilir? 7/24 EFT para transferi

15 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:02

EFT, Elektronik Fon Transferi'nin kısaltması olup, bankalar arası yapılan para gönderme işlemini ifade eder. Bu işlem hafta içinde gerçekleştirilebilir ve her bankanın belirlediği EFT saatleri ile ücreti farklılık gösterir. Hafta sonu ve resmi tatillerde ise EFT işlemi yapılmaz, ancak bazı durumlarda hızlı transfer seçenekleri mevcuttur.

EFT İŞLEM SAATLERİ VE DETAYLARI

EFT işlemi genellikle Türkiye genelinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ancak, her bankanın belirlediği EFT saatleri farklıdır ve ücret politikaları da değişiklik gösterir. EFT işlemi hafta içinde gerçekleştirilebilirken, hafta sonu ve resmi tatillerde para transferi yapılamaz. Bu durumu göz önünde bulundurarak, EFT işlemi planlamak önemlidir.

FAST İLE 7/24 EFT

Merkez Bankası'nın 2021 yılında başlattığı FAST işlemi ile 1000 TL'ye kadar EFT, hafta içi, hafta sonu, ve resmi tatillerde dahi 7/24 gerçekleştirilebilir. Ancak, bu işlem belirli bir limit ile sınırlıdır ve işlem detayları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.