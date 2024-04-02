Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun hayatına dair bilgiler

02 Nisan 2024 14:37 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:51

Ekrem İmamoğlu'ndan bir zafer videosu daha: 'Tam yol ileri' dedi İstanbul

Ekrem İmamoğlu'ndan bir zafer videosu daha: 'Tam yol ileri' dedi İstanbul

CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'dur. Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı olan Cevizli köyünde dünyaya geldi. 1987 senesinde ise İstanbul'a taşındı.

Ailesi çiftçilik yapan isim, ilkokul eğitiminden sonra çalışma hayatına atıldı. İnşaat malzemeleri, akaryakıt ve otomotiv alanlarında çalıştı. İstanbul'a taşınmasından sonra ise inşaat sektöründe çalışmalarına devam etti ve ev projeleri üzerine çalıştı.

1970 senesinde eşi Havva ile evlendi. Çiftin evliliğinden 2 çocuğu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kardeş Neslihan ise 1974 senesinde dünyaya geldi. Neslihan İmamoğlu Marmara Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde eğitim aldı.

Ekrem İmamoğlu ise 3 Haziran 1971 yılında Trabzon'da doğdu. 2019 yılından beridir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. 2014-2019 aralığında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptı.