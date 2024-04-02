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02 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:28

Erdal Beşikçioğlu'nun eşi Elvin Beşikçioğlu hakkında bilgiler

CHP Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun eşinin kim olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırıldı. Türk oyuncu olan Elvin Beşikçioğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Erdal Beşikçioğlu&#039;nun eşi Elvin Beşikçioğlu hakkında bilgiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu ile 1991 senesinde evlenen isim, 30 Mart 1972 yılında Çankırı'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini ve Devlet Tiyatroları'nın sınavını başarıyla tamamladı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 2 sene boyunca görev aldıktan sonra Erdal Beşikçioğlu ile evlenerek Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

Bir süre sonra  Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapan isim, Cumhuriyet başlıklı filmde Afet İnan karakterini oynamıştır. İnan rolüyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'nü kazanmıştır. Beşikçioğlu çiftinin Derin ve Ömer adında 2 çocukları vardır.

Elvin Beşikçioğlu'nun hayatına dair bilgiler - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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