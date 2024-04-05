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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 19:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:28

Emekli banka promosyonları şubelerden alınabiliyor

Kamu bankaları, emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvuruları kabul etmeye başladı. Emekliler, banka promosyonlarını nasıl alacaklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Emekli banka promosyonları şubelerden alınabiliyor

Emeklilere yönelik banka promosyonları için başvuruların bugün başlayacağı duyuruldu. Kamu bankaları, emeklilere çeşitli miktarlarda promosyon ödemesi yapacak. Emekliler ise promosyon başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyorlar. İşte, emekli banka promosyonları ve başvuru süreci hakkında detaylar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURULARI

Emekliler, banka promosyonları için başvurularını genellikle şubelerden yapabiliyorlar. Başvuru yapacak olan emekliler, kendilerine en yakın kamu bankası şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Emekli banka promosyonları şubelerden alınabiliyor - 1. Resim

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ VE PROMOSYONLAR

Daha avantajlı bir promosyon sunan bir bankaya geçmek isteyen emekliler, taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapabiliyorlar. Ancak bu durumda, mevcut bankada kalan sürenin promosyonu alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.

 

Kaynak: TGRT Haber
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