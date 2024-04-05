Emekli banka promosyonları şubelerden alınabiliyor

05 Nisan 2024 19:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 19:28

Emeklilere yönelik banka promosyonları için başvuruların bugün başlayacağı duyuruldu. Kamu bankaları, emeklilere çeşitli miktarlarda promosyon ödemesi yapacak. Emekliler ise promosyon başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyorlar. İşte, emekli banka promosyonları ve başvuru süreci hakkında detaylar...

EMEKLİ BANKA PROMOSYON BAŞVURULARI

Emekliler, banka promosyonları için başvurularını genellikle şubelerden yapabiliyorlar. Başvuru yapacak olan emekliler, kendilerine en yakın kamu bankası şubesine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ VE PROMOSYONLAR

Daha avantajlı bir promosyon sunan bir bankaya geçmek isteyen emekliler, taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapabiliyorlar. Ancak bu durumda, mevcut bankada kalan sürenin promosyonu alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.