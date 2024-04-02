Emekli ikramiyelerinin ödemeleri bugün başladı

02 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:59

Türkiye'nin gündeminde yer alan emekli bayram ikramiyelerinde ödeme günü netleşti. Bağ-Kur kapsamında maaş alanların ödemeleri 5 Nisan'da başlarken SSK'lılar 2 Nisan itibarıyla ödemeleri hesaplarında görmeye başlayacak.

2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeler bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği gün geldi.

Maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar ödemeyi bugün alırken, 19, 20, 21, 22'sinde alanlar 3 Nisan'da alacak. Ayın 23, 24, 25 ve 26 tarihlerinde maaş alanlar ise 4 Nisan'da ikramiyeyi hesaplarında görecek.

Bağ-Kur'dan maaş alan vatandaşların ödemeleri 5 Nisan'da gerçekleşecekken Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde maaş alanlar 2 Nisan'da gerçekleşecek.

Ayın 3, 4 ve 5'inde maaş alanların ise 3 ve 5 Nisan'da hesaplarına yatacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı, Yaşlılık aylığı, Vazife Malullüğü aylığı, Malullük aylığı, Ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri, Ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, Gaziler, Muharip gaziler, Güvenlik korucuları, Şampiyon sporcular, Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak kişiler arasında yer alıyor.