Emekli promosyon ödemeleri 30 Nisan'a kadar hesaplara yatacak

03 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:23

Emeklilerin uzun zamandır beklediği banka promosyon ödemeleri için heyecan dorukta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, ödemelerin başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin hesaplarına ek gelir sağlanacak.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

KAMU BANKALARI PROMOSYON BAŞVURUSU

SGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiği duyuruldu. Bu ödemelerin yanı sıra, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı.