Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ocak ayı emekli maaşı ne kadar yatacak?

14 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:03

2024 Yılı memur ve memur emeklileri ile SGK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin zam oranları belli oluyor. Milyonlarca emekli ocak ayınca ne kadar zam alacağını araştırmaya başladı. Yapılacak olan zamlarda maaşlara refah payı veya seyyanen zam eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili resmi açıklamalar takip edilirken TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın enflasyon oranı 64,77 oldu. Aralık ayı bazında 2,93 olan enflasyon ile memur ve memur emeklisi ile SGK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin zamları şekillenmeye başladı. Enflasyon farkları ve toplu sözleşme oranları hesaplanınca memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak emekliler için ek bir zam formülü üzerinde çalışma yapıldığı ve Kabine Toplantısı’nda Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine Bakanlığı’nın bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması bekleniyor. Ocak 2024’te emekliler ne kadar zam alacak? Detayları haberimizde…

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Her yıl olduğu gibi bu yılda ocak ayında çalışanlar ve emekliler için yapılacak zam miktarı gündemde geniş yer buluyor. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda. TÜİK rakamlarına göre 2023 Aralık'ta enflasyon aylık yüzde 2.93 yıllık yüzde 64.77 oldu. . Memur ve memur emeklilerine en az yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise en az yüzde 37,55 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ayrıca emekli maaşları için ek iyileştirme yapılması da gündemde.



EMEKLİLERE EK ZAM YAPILACAK MI?

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında gazete ve ajansların ekonomi haberleri müdürleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “En düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz?' diye çalışıyoruz. Bunlar Hükümetimiz Kabinede tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabinede bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabinede bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis’imizin gündemine gelir diye düşünüyorum, gerisi tabii Meclis’imizin takdiri, o konuda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz”

Ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammı ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Abdullah Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" şeklinde açıklama yaptı.

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR YATACAK?

Emeklilerin maaş zammı için nihai çalışmaların tamamlanmasındaki süreçte öncelikle konunun meclis gündemine gelmesi gerekiyor. Yapılacak olan yasal düzenleme meclisten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gidecek ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulamaya girecektir. Bu durumda emekliler ocak ayında yalnızca enflasyon zammını alacak ve ek zamlı maaşlarını ise şubat ayında alabilecekler.