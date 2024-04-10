Anneye, babaya, kardeşe ve eşe Ramazan Bayramı mesajları || 2024 en güzel, duygusal ve resimli bayram sözleri

10 Nisan 2024 00:51 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 00:46

Müslüman aleminin en güzel aylarından biri olan Ramazan ayının bitmesiyle beraber sevdiklerimiz ile beraber bayramı kutluyoruz. Annemiz, babamız, ablamız, abimiz gibi tüm sevdiğimiz insanlara en duygusal ve resimli mesajları göndermek üzere duygusal sözleri araştırmaktayız. Sizler için dualı, kısa ve uzun tüm sözleri derledik...

Bu mübarek özel bayram gününde yüreğinizin huzur ve mutlulukla dolması niyetiyle Ramazan bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar...

Ya Rabbi sana açılan bu elleri, sana içtenlikle yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri boş çevirme. Amin...

Vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Nimetlerin en iyisi çalışarak kazanılan, dostların en güzeli de Allah'ı hatırlatandır. Hayırlı bayramlarınız olsun...

Dünyadaki savaşların bittiği, mazlumun kazandığı, barışın hakim olduğu bayramlarımız olması dileğiyle!

Ağzımı şeker, yüreğimiz ferahlık dolsun. Ramazan Bayramımız hepimizin yüzlerini güldürsün.

Uzun günler geçti, seneler bitti ve biz yine bir mübarek Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bir sonraki Ramazan'a hayırla ve mutlulukla ulaşmanın hasreti içinde tüm İslam aleminin bayramını kutlarım.

Ailemizle sağlıkla bir arada olacağınız ve özlem gidereceğiniz nice bayramlar dilerim. Hayırlı bayramlar!

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Ramazan Bayramımız kutlu olsun...

Sabırsızlıkla beklenen Ramazan Bayramı geldi. Ramazan Bayramı ülkemize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin.

Bu mübarek günde dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Hayırlı bayramlarımız olsun...