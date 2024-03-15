En güzel, resimli hayırlı cumalar mesajları || Ramazana özel dualı ve duygusal X, Facebook, Instagram cuma sözleri!

15 Mart 2024 09:41 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:00

Cuma gününde sevdiklerimize, eşimize, dostumuza ve arkadaşlarımıza en güzel, anlamlı, duygusal ve resimli cuma mesajları haberimizde yer alıyor. Ramazan ayına özel en güzel ve dualı cuma sözleri haberimizdedir. X, Facebook, Instagram'dan göndermek üzere hayırlı cumalar mesajları...

HAYRILI CUMALAR MESAJLARI 2024

"Mübarek cuma gününde dualarla yoğrulmuş, manevi bir atmosferin içindeyiz. Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bu mübarek günü en samimi dileklerimle karşılıyorum. Hepinizin dualarının kabul olduğu, huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar..."

"Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bize merhamet buyur. Şüphesiz, sen merhametlilerin en merhametlisisin."

"Yüce Rabbimiz ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar."

"Hayırlı cuma gününde, kalplerimizin huzurla dolmasını, yüzlerimizin tebessümle güzelleşmesini diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. "

ANLAMLI VE DUYGUSAL CUMA

"Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya`ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah`ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle..."

"Bu mübarek cuma gününde ruhunuz huzur bulsun, dualarınız kabul olsun."

"Bu mübarek cuma gününde dualarınız kabul, günleriniz hayır dolu olsun!"

"Hayırlı cuma günleri, umutların yeşerdiği, duaların semaya yükseldiği günlerdir. Samimiyetle yapılan duaların, en kısa sürede kabul göreceği bir cuma günü dileğiyle. Rabbim dualarınızı geri çevirmesin!"

"Hayırlı cuma gününde dualarla yoğrulmuş, manevi bir atmosferin içindeyiz. Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bu mübarek günü en samimi dileklerimle karşılıyorum. Hepinizin dualarının kabul olduğu, huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle."

"Kalbimiz dualarla, ruhumuz huzurla dolu bugünlerdeyiz. Cumanın bereketiyle, dualarımızın kabul olduğu bir gün diliyorum. Rabbimiz açtığımız ellerimizi geri çevirmesin, yollarımızı aydınlatsın."

"Hayırlı cuma günleri, kalplerimizin birbirine yakın olduğu, duaların samimiyetle yükseldiği özel günlerdir. Bugün de dualarımızı yükseltmek, manevi huzuru hissetmek için bir araya geliyoruz. Rabbimizin lütfuyla dolu, huzur ve bereketin eksik olmadığı bir cuma günümüz olsun."

"Kalbimiz dualarla, ruhumuz huzurla dolu olsun. Hayırlı cumanın bereketiyle, dualarımızın kabul olduğu bir gün diliyorum. Rabbimiz açtığımız ellerimizi geri çevirmesin, yollarımızı aydınlatsın. Hayırlı cumalarımız olsun..."