En Hamarat Benim bugün bayram tatili sebebiyle yok

08 Nisan 2024 14:08 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:13

Temizlik, yemek ve sunum yapılan program hafta içi 13.30'da izleyici ile buluşuyor. 8 Nisan günü yayın akışında olmamasının üzerine seyirciler neden olmadığını araştırmaya başladı.

Program, bayram tatili sebebiyle bu hafta yayınlanmıyor. Birçok dizi de bayram haftasında yayınlanmama kararı almıştı.

Yeni bölümleri ile 15 Nisan'dan sonra ekranlara gelecek.

Sunucu olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaktaydı. Sosyal medyada paylaşımları ile tanınan isim kısa sürede ekranlarda yer almaya başladı. Temizliğe olan ilgisi ile tanınan ismin büyük bir hayran kitlesi var.

Now Tv 8 Nisan yayın akışı şöyle:

12.00 | Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

12.45 | Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)

16.30 | Prestij Meselesi

19.00 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 | Kızıl Goncalar (tekrar)

23.45 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)