Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>En Hamarat Benim bugün bayram tatili sebebiyle yok
08 Nisan 2024 14:08 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:13

En Hamarat Benim bugün bayram tatili sebebiyle yok

Now Tv ekranlarında yayınlanan programın bugün ekranlarda yer almamasının üzerine neden yok sorusu araştırıldı. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı En Hamarat Benim programı bayram tatili sebebiyle bu hafta yeni bölümünü yayınlamıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
En Hamarat Benim bugün bayram tatili sebebiyle yok

Temizlik, yemek ve sunum yapılan program hafta içi 13.30'da izleyici ile buluşuyor. 8 Nisan günü yayın akışında olmamasının üzerine seyirciler neden olmadığını araştırmaya başladı.

Program, bayram tatili sebebiyle bu hafta yayınlanmıyor. Birçok dizi de bayram haftasında yayınlanmama kararı almıştı.

Yeni bölümleri ile 15 Nisan'dan sonra ekranlara gelecek.

Sunucu olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaktaydı. Sosyal medyada paylaşımları ile tanınan isim kısa sürede ekranlarda yer almaya başladı. Temizliğe olan ilgisi ile tanınan ismin büyük bir hayran kitlesi var.

En Hamarat Benim bugün bayram tatili sebebiyle yok - 1. Resim

Now Tv 8 Nisan yayın akışı şöyle:

12.00 | Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

12.45 | Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)

16.30 | Prestij Meselesi

19.00 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 | Kızıl Goncalar (tekrar)

23.45 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)

Kaynak: TGRT Haber
İstanbul sokaklarında firari maymunu görenler şaştı kaldıTüketiciler en çok ayıplı mal ve hizmetlerden şikayet etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...