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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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04 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:29

En sevilen oyun karakteri Lara Croft olurken listede Witcher'dan Geralt yer almadı

BAFTA tarafından yapılan dünyanın en sevilen oyun karakteri anketinin sonuçları açıklandı. Oyunseverler en sevilen karakterin hangisi olduğunu araştırmaya başladı. En sevilen oyun karakteri Lara Croft oldu. Witcher'ın ana karakteri Geralt ise listede yer almadı. Detaylar, haberimizdedir.

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
En sevilen oyun karakteri Lara Croft olurken listede Witcher&#039;dan Geralt yer almadı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından video oyun tarihinin en sevilen karakterlerinin belirlenmesi için anket başlatıldı. 11 Nisan tarihinde düzenlenecek olan 20. BAFTA Oyun Ödüllerini kutlamak amacıyla başlatılan ankete 4 binden fazla oyuncu katıldı. İşte anketin detayları...

En sevilen oyun karakteri Lara Croft olurken listede Witcher'dan Geralt yer almadı - 1. Resim

DÜNYANIN EN SEVİLEN KARAKTERİ NEDİR?

BAFTA tarafından yapılan dünyanın en sevilen karakterleri anketinin sıralaması şöyle oldu:

  1. Lara Croft 
  2. Mario
  3. Ajan 47 
  4. Kirpi Sonic
  5. Sackboy 
  6. Pac-Man
  7. Link 
  8. Master
  9. Kratos
  10. Shadowheart
  11. Arthur Morgan
  12. Pikachu
  13. Steve
  14. Solid Snake
  15. Crash Bandicoot
  16. Cloud Strife
  17. Astarion
  18. Kazuma Kiryu
  19. Ellie Williams
  20. Nathan Drake

Kaynak: TGRT Haber
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