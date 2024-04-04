En sevilen oyun karakteri Lara Croft olurken listede Witcher'dan Geralt yer almadı

04 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:29

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından video oyun tarihinin en sevilen karakterlerinin belirlenmesi için anket başlatıldı. 11 Nisan tarihinde düzenlenecek olan 20. BAFTA Oyun Ödüllerini kutlamak amacıyla başlatılan ankete 4 binden fazla oyuncu katıldı. İşte anketin detayları...

DÜNYANIN EN SEVİLEN KARAKTERİ NEDİR?

BAFTA tarafından yapılan dünyanın en sevilen karakterleri anketinin sıralaması şöyle oldu: