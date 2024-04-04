04 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:29
En sevilen oyun karakteri Lara Croft olurken listede Witcher'dan Geralt yer almadı
BAFTA tarafından yapılan dünyanın en sevilen oyun karakteri anketinin sonuçları açıklandı. Oyunseverler en sevilen karakterin hangisi olduğunu araştırmaya başladı. En sevilen oyun karakteri Lara Croft oldu. Witcher'ın ana karakteri Geralt ise listede yer almadı. Detaylar, haberimizdedir.
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından video oyun tarihinin en sevilen karakterlerinin belirlenmesi için anket başlatıldı. 11 Nisan tarihinde düzenlenecek olan 20. BAFTA Oyun Ödüllerini kutlamak amacıyla başlatılan ankete 4 binden fazla oyuncu katıldı. İşte anketin detayları...
DÜNYANIN EN SEVİLEN KARAKTERİ NEDİR?
BAFTA tarafından yapılan dünyanın en sevilen karakterleri anketinin sıralaması şöyle oldu:
- Lara Croft
- Mario
- Ajan 47
- Kirpi Sonic
- Sackboy
- Pac-Man
- Link
- Master
- Kratos
- Shadowheart
- Arthur Morgan
- Pikachu
- Steve
- Solid Snake
- Crash Bandicoot
- Cloud Strife
- Astarion
- Kazuma Kiryu
- Ellie Williams
- Nathan Drake
Kaynak: TGRT Haber