En yeni, duygusal cuma mesajları || Ramazanda anlamlı, kısa cuma sözleri Whatsapp, Facebook, Instagram

22 Mart 2024 09:17 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:32

Instagram ve Facebook üzerinden sevdiklerimize göndermek üzere en anlamlı cuma mesajlarını araştırıyoruz. Mübarek Ramazan ayında ailemize ve arkadaşlarımıza en duygusal ve anlamlı cuma mesajlarını göndermek istiyoruz. Sizler için en duygusal, yeni, yazılı ve resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel cuma mesajları 2024!

ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI 2024

Cuma gününde sevdiklerimize göndermek üzere en özel mesajlar:

"Cuma, mübarek bir gündür. Mübarek özel günde, kalplerimizin huzurla dolmasını, yüzlerimizin tebessümle güzelleşmesini diliyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumamız mübarek olsun"

Kalbimizden geçen duaların gerçekleştiği, huzurlu bir cuma dileğiyle. Hayırlı cumalar!"

"Rabbimizin bereketi üzerinize olsun, cumamız mübarek olsun. "

"Hayırlı dualarla dolu olan hayırlı bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun"

"Hayırlı cuma gününde dualarla yoğrulmuş, manevi bir atmosferin içindeyiz. Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bu mübarek günü en samimi dileklerimle karşılıyorum. Hepinizin dualarının kabul olduğu, huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalarımız olsun!"

"Sevgi ve huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar..."

"Kalbimiz dualarla, ruhumuz huzurla dolu bu günde cumanın bereketiyle, dualarımızın kabul olduğu bir gün diliyorum. Rabbimiz açtığımız ellerimizi geri çevirmesin, yollarımızı aydınlatsın."