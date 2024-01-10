Engelli KPSS ne zaman 2024? EKPSS başvuru tarihi belli oldu mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ataması ne zaman? KPSS engelli personel alımı...
Engelli memur atamalarına ait detaylar netleşiyor. Memur atamaları başvuru tarihleri belli oldu. Peki engelli memur atamaları ne zaman? 2024 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ataması detayları haberimizde...
Engelli memur adayları 2024 EKPSS başvurusu hakkında araştırmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi verdi ve başvuru tarihleri hakkında açıklama yaptı. Binlerce engelli memur adayı atanmak için EKPSS sınavına girecek. Peki, 2024 EKPSS ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 EKPSS NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu atamalarının yapılacağını duyurdu. Heyecanlı bekleyiş sürerken gözler şimdi ise 2024 EKPSS sınavına çevrildi. EKPSS başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru ve sınav tarihi belli oldu.
TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Engelli memur adaylarının atamaları EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında detaylı bilgi geldi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek.
2024 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. EKPSS yerleştirme işlemi için tercih kılavuzu 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacak. Engelli memur adayları tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ ATAMASI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni yıl ile birlikte 2 bin 392 engelli vatandaşın atamasını gerçekleştirecek.
ENGELLİ ATAMASI NE ZAMAN?
Bu yıl kamuda 4 bin 715 engelli vatandaş istihdam edilecek.