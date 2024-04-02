Enterra halka arz 4 Nisan'da işlem görecek

02 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:00

Ic Enterra, 4 Nisan'da ENTRA koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Hisse fiyatı ise 10 TL olarak belirlenirken eşit dağıtım yapacak.

27-28-29 Mart tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlandı ve borsada işlem görme tarihi bekleniyor. 3.586.255 katılım - 86 Lot (860 TL) dağıtımı yapıldı. IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok şu sözleri söyledi: “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin tamamını şirketin büyümesi ve yeni projelerin finansmanı için kullanarak, yenilenebilir enerji sektöründeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız”

3,69 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan IC Enterra hissesi Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracı kurumuyla satın alınabilecek. Katılım endeksine uygun olmayan halka arzın sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar:

"IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 27-28-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal değerli payları 10,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 369.565.717 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.695.657.170 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,41 katı ve

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 12,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,11 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 3.586.255 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 276 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.586.531 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."