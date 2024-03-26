Erçek Gölü'nün alanı gün geçtikçe daralıyor: Liman ve barınaklar yeniden tasarlanmalı!

26 Mart 2024 00:21 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:21

Erçek Gölü'nde su kaybı devam ediyor. Van Gölü’nün 30 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş popülasyonu bakımındna en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşıyor.

Türkiye’deki 453 kuş türünün yarısını barındıran ve yalnız yerel türlerin değil, flamingo gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanlarından biri olan Erçek Gölü, Van Gölü havzasında 114 kilometrekarelik yüzölçümü ile Van Gölü'nden sonraki en büyük göl konumunda. Bin 808 rakımda yer alan ve en derin yeri 40 metre olan Erçek Gölü'nü besleyen tek akarsu ise gölün doğusundan dökülen Memedik Deresi.

“ZARAR VERİYOR”

Erçek Gölü'mün kapalı bir havza olduğunu ifade eden Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Erçek Gölü'ndeki seviye farklılığına gitme, alçalma ve yükselmeler sadece oradaki küçük balıkçı teknelerini değil, oradaki bütün canlı popülasyonunun ekosistemini etkiliyor. Dolayısıyla orada yaşanan yıl içerisinde yada uzun yıllar periyodu içlerindeki alan kaybetme aslında Erçek Gölü'nün ekosisteminde yaşam döngüsü içerisinde ciddi zararlar veriyor. Başta kuşların yuvalanması, çoğalması için gerekli olan o şartların oluşturan o sazlıkların zarar görmesi de sonra onların besin kaynakları, beslenme alanlarının giderek daralmasına yol açıyor. Bunlar da hem kuşları, hem de balıkçılıkla uğraşan o bölgedeki ekonomik anlamda kazanç elde eden insanların hayatını olumsuz yönde etkiliyor.” diye konuştu.

“FIRSATLAR OLUŞTURULMALI”

“Hem balık türünde zarar verdiği gibi belli ölçüde ama şüphesiz bu aktiviteyi ya da bu ekonomi faaliyeti yapmak gölü kullanan oradaki balıkçıların teknelerini yanaştırdıkları limanların yada balıkçı barınaklarının bu süreçte olumsuz etkileniyor” diyen Alaeddinoğlu şöyle devam etti:

“Uzun yıllar Erçek Gölü de Van Gölü gibi alan kaybediyor. Dolayısıyla orada da benzer bir surun var. Oradaki limanların ve barınakların yeniden tasarlaması oradaki insanların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu mümkün. Van Gölü'nde de Erçek Gölü'nde de mümkün. Bunun için kaynak ayrılmalı çünkü o insanların ekonomik faaliyetlerini sürdürebilecekleri o imkanlar, o fırsatlar oluşturulmalı. Çünkü havzada hem Van Gölü için hem Erçek Gölü için bizim yaşadığımız sorun yani gölde alan kaybetme o seviye düşmeleri sadece bize has bir durum değil. Dünyanın farklı ülkelerinde de benzer durumlar var. Onlar da bu havzaları yönetmek suretiyle oradaki insanların hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Benzer bir uygulama da burada yapılabilir diye düşünüyorum.”