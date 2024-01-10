Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu hangi partiden belediye başkan adayı oldu?

10 Ocak 2024 18:56 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:12

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu’ndan geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

CHP ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Laz kökenli olup annesi ise bir Arnavut ailenin kızıdır.

Erdal Beşikçioğlu, ortaokulu Orta İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu.

Beşikçioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi.

Konservatuvar eğitimi gördüğü sırada İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in atölye çalışmalarında yer aldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyunculuk yapmaya başladı. 1995–1996 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2015 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

2022 yılında Allame, No.1, Şehinşah ve Şanışer gibi ünlü rapçilerin bulunduğu Tirat albümünde "Tirat by Erdal Beşikçioğlu"nu seslendirdi.