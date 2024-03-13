Erim: Bu seçimlerde çıtayı yükselttik!
Büyük Kulüp, yönetimini seçmek için gün sayıyor. Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde seçim vaatlerini sıraladı.
Toplumun önde gelen kesimlerinin sosyal kulübü, Büyük Kulüp, yönetimini seçmek için gün sayıyor. Bu kapsamda “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde seçim vaatlerini sunan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Biz bu seçimlerde çıtayı yükselttik” dedi.
Büyük Kulüp, yönetimini 24 Mart’ta seçecek. Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla proje tanıtım etkinliği düzenledi. Programda seçim vaatlerini ve projelerini anlatan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “11 Kasım’da çıktığımız bu yolda çok önemli bir virajdan geldik. Bu güne kadar vizyon projelerimizi açıkladık. Güvenli manifestomuzu anlattık, projelerimizi somut hale getiren sponsorlarımızla paylaştık. Bu gün de 24 Mart’tan sonra yepyeni bir anlayış ile vizyoner projelerimizi hayata geçireceğiz, Büyük Kulübü hak ettiği yere getireceğiz” dedi.
Başkan Adayı Erim, “Oy verirseniz işte o zaman, inanın bana değişecek. Bugün burada hepinizin gözlerinden anlıyorum. Mutsuz olduğunuzu anlıyorum, biliyorum, görüyorum. Ama inanın bana ertesi günden itibaren değişmeleri göreceksiniz. Bu kulüpte servis en güzel şekilde yapılacak, bu kulüpte cep telefonlarınızdan yer ayırtacaksınız, bu kulüpte yediğiniz içtiğiniz şeyi en üst fiyatla vermeyeceksiniz. Bu kulüpte sadece üye olduğunuzda size o şekilde davranılacak, size saygı gösterilecek, size hürmet gösterilecek, size müteşekkir olacaklar. Yoksa sadece ve sadece hep böyle bir disiplin sopası göstererek yaşanmaz. İyi ki varsınız, teşrifleriniz bizi yüceltti, güç verdi bize” ifadelerini kullandı.
"BU SEÇİMLERDE ÇITAYI YÜLKSELTTİK"
2024 yılının 24 Mart’ında, her üç yılda bir yapılan büyük kulüp seçimlerinde 5 adaylı bir seçime katıldığını aktaran Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, "Bu seçimlerde biz çıtayı biraz yükselttik. Bundan önceki adaylık seçimlerinde 141 senelik tarihinde hiç bu kadar vaatleri olup ayakları yere basan vaatlerle ortaya çıkan bir yönetim manifestosu olan hiçbir ekip daha çıkmadı. Çok değerli bir uzman ekiple yola çıktık. Maksadımız, büyük kulüpteki üyelerimizin refahı, ferahı ve rahat bir yaşam sürmesi” dedi.
Aday Listesi
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ALİ ULVİ ERİM
VEDAT BAYRAM
PROF. DR. SEDEFHAN OĞUZ
YALÇIN KARADENİZ
AHMET KAMİL ATALAY
FARUK KAYAR
CEM ÖZTÜRK
ERDOĞAN NEZİH ÖZGÜR
MÜNEVVER ZEYNEP TÜRKMAN
KERİM MÜDERRİSOĞLU
BURHAN ÇAVUŞOĞLU
YAHYA ÜZDİYEN
RIZA SERKAN BAYLAN
ONUR KIRAL
NECLA TUBA SÖKMENOĞLU
DUYGU EREN
MELİS ASLAN
MUSTAFA ALİ YAZICI
DENETİM KURULU ÜYELERİ
AYŞE BOTAN BERKER
TURAN FİKİRLİ
BELİR İLKER ARAZ
ALİ MERT KIYAT
GÜLBİN GÜLDAL
ARZU ŞENELER
BALOTAJ KURULU ÜYELERİ
MEHMET GALİP GÜVEN
MUSTAFA KEMAL ULUSU
HİKMET EMİN ERGÜVEN
MURAT KAYA
GÜLER BARTU
DEVRİM ERBİL
SELİM SABAH
ONUR ALTUNBÜKEN
MEHMET BARKIN ALTINOK
BEKİR KARAHAN
DENİZ ÜLKEN
ONUR AKSAY
ERDEM MEHMET ERDEM
SÜLEYMAN AKPINAR
SABETAY TOTAY
VİLDAN ELMACIOĞLU
TAMER SÖZBİR
AYLİN İHSANTÜRKER FURTUN
HAKAN MUSTAFA BAHÇETEPE
HİKMET FİLİBELİ
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
ALİ NECİP ORTAN
BÜLENT YİĞİT
MEHMET ERDEM AYBAY
VEDAT MAÇORO
TUĞRULLAH YILDIRIM
SUAT ŞİMŞEK
MEHMET ALPOĞUZ BAKTIROĞLU
BAHAR CENGİZ
FEYZA ÇUHADAROĞLU
ALİ SİNA ŞEFİZADE
GÖKÇE İPEK ÖZTÜRK
DİLŞAH ÇOKGEZER
YALÇIN LALECİ
HALUK VOLKAN GENCAL
ÖZLEM HEPER
BEKİR ERDAL PEÇEL
SİCİL KURULU ÜYELERİ
SUAT AKALP
HAKAN MELEK
İBRAHİM HAKKI KAZANCI
SELEHATTİN KAYAMAN
SADET GARAN
MUSTAFA MERT EFE
METİN BİRİSİ
SEVGİ SAVAŞOĞLU