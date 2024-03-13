Erim: Bu seçimlerde çıtayı yükselttik!

13 Mart 2024 10:10 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:16

Toplumun önde gelen kesimlerinin sosyal kulübü, Büyük Kulüp, yönetimini seçmek için gün sayıyor. Bu kapsamda “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde seçim vaatlerini sunan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Biz bu seçimlerde çıtayı yükselttik” dedi.

Büyük Kulüp, yönetimini 24 Mart’ta seçecek. Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla proje tanıtım etkinliği düzenledi. Programda seçim vaatlerini ve projelerini anlatan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “11 Kasım’da çıktığımız bu yolda çok önemli bir virajdan geldik. Bu güne kadar vizyon projelerimizi açıkladık. Güvenli manifestomuzu anlattık, projelerimizi somut hale getiren sponsorlarımızla paylaştık. Bu gün de 24 Mart’tan sonra yepyeni bir anlayış ile vizyoner projelerimizi hayata geçireceğiz, Büyük Kulübü hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Başkan Adayı Erim, “Oy verirseniz işte o zaman, inanın bana değişecek. Bugün burada hepinizin gözlerinden anlıyorum. Mutsuz olduğunuzu anlıyorum, biliyorum, görüyorum. Ama inanın bana ertesi günden itibaren değişmeleri göreceksiniz. Bu kulüpte servis en güzel şekilde yapılacak, bu kulüpte cep telefonlarınızdan yer ayırtacaksınız, bu kulüpte yediğiniz içtiğiniz şeyi en üst fiyatla vermeyeceksiniz. Bu kulüpte sadece üye olduğunuzda size o şekilde davranılacak, size saygı gösterilecek, size hürmet gösterilecek, size müteşekkir olacaklar. Yoksa sadece ve sadece hep böyle bir disiplin sopası göstererek yaşanmaz. İyi ki varsınız, teşrifleriniz bizi yüceltti, güç verdi bize” ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİMLERDE ÇITAYI YÜLKSELTTİK"

2024 yılının 24 Mart’ında, her üç yılda bir yapılan büyük kulüp seçimlerinde 5 adaylı bir seçime katıldığını aktaran Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, "Bu seçimlerde biz çıtayı biraz yükselttik. Bundan önceki adaylık seçimlerinde 141 senelik tarihinde hiç bu kadar vaatleri olup ayakları yere basan vaatlerle ortaya çıkan bir yönetim manifestosu olan hiçbir ekip daha çıkmadı. Çok değerli bir uzman ekiple yola çıktık. Maksadımız, büyük kulüpteki üyelerimizin refahı, ferahı ve rahat bir yaşam sürmesi” dedi.

Aday Listesi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ALİ ULVİ ERİM

VEDAT BAYRAM

PROF. DR. SEDEFHAN OĞUZ

YALÇIN KARADENİZ

AHMET KAMİL ATALAY

FARUK KAYAR

CEM ÖZTÜRK

ERDOĞAN NEZİH ÖZGÜR

MÜNEVVER ZEYNEP TÜRKMAN

KERİM MÜDERRİSOĞLU

BURHAN ÇAVUŞOĞLU

YAHYA ÜZDİYEN

RIZA SERKAN BAYLAN

ONUR KIRAL

NECLA TUBA SÖKMENOĞLU

DUYGU EREN

MELİS ASLAN

MUSTAFA ALİ YAZICI

DENETİM KURULU ÜYELERİ

AYŞE BOTAN BERKER

TURAN FİKİRLİ

BELİR İLKER ARAZ

ALİ MERT KIYAT

GÜLBİN GÜLDAL

ARZU ŞENELER

BALOTAJ KURULU ÜYELERİ

MEHMET GALİP GÜVEN

MUSTAFA KEMAL ULUSU

HİKMET EMİN ERGÜVEN

MURAT KAYA

GÜLER BARTU

DEVRİM ERBİL

SELİM SABAH

ONUR ALTUNBÜKEN

MEHMET BARKIN ALTINOK

BEKİR KARAHAN

DENİZ ÜLKEN

ONUR AKSAY

ERDEM MEHMET ERDEM

SÜLEYMAN AKPINAR

SABETAY TOTAY

VİLDAN ELMACIOĞLU

TAMER SÖZBİR

AYLİN İHSANTÜRKER FURTUN

HAKAN MUSTAFA BAHÇETEPE

HİKMET FİLİBELİ

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

ALİ NECİP ORTAN

BÜLENT YİĞİT

MEHMET ERDEM AYBAY

VEDAT MAÇORO

TUĞRULLAH YILDIRIM

SUAT ŞİMŞEK

MEHMET ALPOĞUZ BAKTIROĞLU

BAHAR CENGİZ

FEYZA ÇUHADAROĞLU

ALİ SİNA ŞEFİZADE

GÖKÇE İPEK ÖZTÜRK

DİLŞAH ÇOKGEZER

YALÇIN LALECİ

HALUK VOLKAN GENCAL

ÖZLEM HEPER

BEKİR ERDAL PEÇEL

SİCİL KURULU ÜYELERİ

SUAT AKALP

HAKAN MELEK

İBRAHİM HAKKI KAZANCI

SELEHATTİN KAYAMAN

SADET GARAN

MUSTAFA MERT EFE

METİN BİRİSİ

SEVGİ SAVAŞOĞLU