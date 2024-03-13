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13 Mart 2024 10:10 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:16

Erim: Bu seçimlerde çıtayı yükselttik!

Büyük Kulüp, yönetimini seçmek için gün sayıyor. Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde seçim vaatlerini sıraladı.

Editör: Safa Keser / Kaynak: TGRT Haber
Erim: Bu seçimlerde çıtayı yükselttik!

Toplumun önde gelen kesimlerinin sosyal kulübü, Büyük Kulüp, yönetimini seçmek için gün sayıyor. Bu kapsamda “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde seçim vaatlerini sunan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Biz bu seçimlerde çıtayı yükselttik” dedi.

Büyük Kulüp, yönetimini 24 Mart’ta seçecek. Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “Kulübümüze sahip çıkalım, artık değişim zamanı” sloganıyla proje tanıtım etkinliği düzenledi. Programda seçim vaatlerini ve projelerini anlatan Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, “11 Kasım’da çıktığımız bu yolda çok önemli bir virajdan geldik. Bu güne kadar vizyon projelerimizi açıkladık. Güvenli manifestomuzu anlattık, projelerimizi somut hale getiren sponsorlarımızla paylaştık. Bu gün de 24 Mart’tan sonra yepyeni bir anlayış ile vizyoner projelerimizi hayata geçireceğiz, Büyük Kulübü hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Başkan Adayı Erim, “Oy verirseniz işte o zaman, inanın bana değişecek. Bugün burada hepinizin gözlerinden anlıyorum. Mutsuz olduğunuzu anlıyorum, biliyorum, görüyorum. Ama inanın bana ertesi günden itibaren değişmeleri göreceksiniz. Bu kulüpte servis en güzel şekilde yapılacak, bu kulüpte cep telefonlarınızdan yer ayırtacaksınız, bu kulüpte yediğiniz içtiğiniz şeyi en üst fiyatla vermeyeceksiniz. Bu kulüpte sadece üye olduğunuzda size o şekilde davranılacak, size saygı gösterilecek, size hürmet gösterilecek, size müteşekkir olacaklar. Yoksa sadece ve sadece hep böyle bir disiplin sopası göstererek yaşanmaz. İyi ki varsınız, teşrifleriniz bizi yüceltti, güç verdi bize” ifadelerini kullandı.

Erim: Bu seçimlerde çıtayı yükselttik! - 1. Resim

"BU SEÇİMLERDE ÇITAYI YÜLKSELTTİK"

2024 yılının 24 Mart’ında, her üç yılda bir yapılan büyük kulüp seçimlerinde 5 adaylı bir seçime katıldığını aktaran Büyük Kulüp Başkan Adayı Ali Urvi Erim, "Bu seçimlerde biz çıtayı biraz yükselttik. Bundan önceki adaylık seçimlerinde 141 senelik tarihinde hiç bu kadar vaatleri olup ayakları yere basan vaatlerle ortaya çıkan bir yönetim manifestosu olan hiçbir ekip daha çıkmadı. Çok değerli bir uzman ekiple yola çıktık. Maksadımız, büyük kulüpteki üyelerimizin refahı, ferahı ve rahat bir yaşam sürmesi” dedi.

Aday Listesi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ      

ALİ ULVİ ERİM

VEDAT BAYRAM 

PROF. DR. SEDEFHAN OĞUZ 

YALÇIN KARADENİZ

AHMET KAMİL ATALAY

FARUK KAYAR

CEM ÖZTÜRK

ERDOĞAN NEZİH ÖZGÜR

MÜNEVVER ZEYNEP TÜRKMAN

KERİM MÜDERRİSOĞLU

BURHAN ÇAVUŞOĞLU

YAHYA ÜZDİYEN

RIZA SERKAN BAYLAN

ONUR KIRAL

NECLA TUBA SÖKMENOĞLU

DUYGU EREN

MELİS ASLAN

MUSTAFA ALİ YAZICI 

DENETİM KURULU ÜYELERİ 

AYŞE BOTAN BERKER 

TURAN FİKİRLİ 

BELİR İLKER ARAZ

ALİ MERT KIYAT

GÜLBİN GÜLDAL 

ARZU ŞENELER

BALOTAJ KURULU ÜYELERİ 

MEHMET GALİP GÜVEN

MUSTAFA KEMAL ULUSU 

HİKMET EMİN ERGÜVEN 

MURAT KAYA 

GÜLER BARTU 

DEVRİM ERBİL 

SELİM SABAH 

ONUR ALTUNBÜKEN 

MEHMET BARKIN ALTINOK 

BEKİR KARAHAN 

DENİZ ÜLKEN 

ONUR AKSAY 

ERDEM MEHMET ERDEM 

SÜLEYMAN AKPINAR 

SABETAY TOTAY

VİLDAN ELMACIOĞLU 

TAMER SÖZBİR 

AYLİN İHSANTÜRKER FURTUN

HAKAN MUSTAFA BAHÇETEPE 

HİKMET FİLİBELİ 

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 

ALİ NECİP ORTAN 

BÜLENT YİĞİT 

MEHMET ERDEM AYBAY

 VEDAT MAÇORO

TUĞRULLAH YILDIRIM 

SUAT ŞİMŞEK 

MEHMET ALPOĞUZ BAKTIROĞLU 

BAHAR CENGİZ 

FEYZA ÇUHADAROĞLU

ALİ SİNA ŞEFİZADE 

GÖKÇE İPEK ÖZTÜRK 

DİLŞAH ÇOKGEZER 

YALÇIN LALECİ 

HALUK VOLKAN GENCAL 

ÖZLEM HEPER

BEKİR ERDAL PEÇEL 

SİCİL KURULU ÜYELERİ 

SUAT AKALP 

HAKAN MELEK 

İBRAHİM HAKKI KAZANCI 

SELEHATTİN KAYAMAN 

SADET GARAN 

MUSTAFA MERT EFE 

METİN BİRİSİ 

SEVGİ SAVAŞOĞLU 

Kaynak: TGRT Haber
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