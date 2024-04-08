Ermenistan Eurovision 2024 şarkısı Jako'nun Süt Kardeşler müziğini çaldığı iddia edildi

08 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:58

Eurovision yarışmasına kısa süre kala Ermenistan'ın katılacağı şarkı da belli oldu. Jaklin Baghdasaryan ve Lui Thomas'ın söylediği Jako şarkısı, efsane filmler arasında yer alan Süt Kardeşler'in müziğine benzetildi.

Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi usta oyuncuların rol aldığı filmin müziğine benzerliği ile gündem olan Jako şarkısını duyanlar sosyal medyada benziyor mu, benzemiyor mu tartışmalarına girdi.

Bazı kullanıcılar sadece ufak bir benzerlik olduğunu düşünürken bazı kullanıcılar da birebir aynı olduğunu ifade etti.

2024 Eurovision, 2023 yılında Loreen'in Tattoo isimli şarkısı ile birinci olması nedeniyle İsveç'te gerçekleşecek. 5 Aralık 2023'te Avrupa Yayın Birliği, bu sene yapılacak olan yarışmaya 37 ülkenin katılım sağlayacağını açıklamıştı.

Yarı finaller 7-9 Mayıs aralığında yapılırken, final 11 Mayıs 2024 tarihinde Malmö Arena'da yapılacak. Heyecanla beklenen yarışmanın sunucuları ise Malin Åkerman ve Petra Mede oldu.