Eski futbolcu Robinho 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

21 Mart 2024 14:55 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:19

Süper Lig'in en değerli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu

Süper Lig'in en değerli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu

Eski yıldız futbolcu Robinho'nun Brezilya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Bu olayın ardından birçok insan bir dönem Robinho'nun suçunu araştırmaya başladı. Peki Robinho tutuklandı mı? Robinho'ya neden hapis cezası verildi?

ROBİNHO'YA NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Robinho İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2020 yılında Robinho Brezilya'ya dönmüştü. İtalya Adalet Bakanlığı tarafından Robinho'nun 2022'de Brezilya'dan iadesi istenmişti. Brezilya anayasası gereği hiçbir ülkeye vatandaşlarını iade etmiyor. Ancak Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından Robinho'nun İtalya'da 2017 yılında aldığı cezanın ülkede de geçerli olması kararlaştırıldı.

ROBİNHO TUTUKLANDI MI?

Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Bu süre zarfında Robinho'nun serbest kalacağı belirtildi.