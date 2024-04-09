Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri bayram namazını 06.38’de kılacak

09 Nisan 2024 20:15 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:10

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı neşe ve sevgi dolu anları da beraberinde getiriyor. 10 Nisan başlangıcı olan Ramazan Bayramı 12 Nisan’da bitecektir. Bayram namazıyla başlayacak olan Ramazan Bayramı için bayram namazı saatleri merak edilmektedir.

ESKİŞEHİR İLİNİN ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI İLÇELERİ NE ZAMAN BAYRAM NAMAZI KILACAK?

“Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükafatını kıyamette aklı kadar alır.”

Günahları yakıp erittiği için Ramazan denilen bu ayın son günleri bitmek üzere ve o en önemli gün olan Ramazan Bayramı gelmektedir. Müslüman vatandaşların Ramazan Bayramı’nı karşılamak için kılacakları bayram namazı saati Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı ilçesinde 06.38’de kılınacaktır.