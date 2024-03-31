31 Mart 2024 20:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 20:17
Eskişehir'de ilk gelen verilere göre CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce yüzde 47.71 oy ile önde
Eskişehir Belediye Başkan adayı olan Ayşe Ünlüce'nin yüzde kaç oy aldığı araştırılırken seçim sonuçları da gündemde yer aldı. Vatandaşlar ise ilk açılan sandıklara göre olan verileri araştırmakta. Anlık verilere göre şu an Eskişehir'de Ünlüce %47.71 oy alırken, İdris Nebi Hatipoğlu %38,74 oy aldı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Yerel seçimde heyecan devam ederken Eskişehir'de kimin kazandığı merak konusu oldu. Bugün Türkiye sandıklarda buluştu ve oy kullandı. Merak edilenler arasında ise CHP Eskişehir Belediye Başkanı olan Ayşe Ünlüce'nin oy oranı yer aldı. Detaylar...
AYŞE ÜNLÜCE KAZANDI MI 2024?
Ünlüce, ilk açılan sandıklara göre %47.71 oy oranıyla önde gidiyor. Açılan sandık oranı ise %1.61 oldu. İYİ Parti'den Melih Aydın ise %7,01 oy oranında.
HANGİ PARTİDEN ADAY?
Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Belediye Başkan adayıdır.
İSTANBUL SONUÇLARI 2024
İstanbul'da açılan sandık oranı %29,00 iken veriler şöyle:
Ekrem İmamoğlu %49,73
Murat Kurum %41,52
Meral Danış Beştaş %2,00
Mehmet Altınöz %1,99
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu %0,62
Birol Aydın %0,35
Kaynak: TGRT Haber