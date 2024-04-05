Esra Erol’a katılarak dadılık işi isteyen Meryem’in 8 yaşındaki bir kızı öldürmekten hapis yattığı ve cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı

05 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:22

Esra Erol'un programında yer alan Meryem, konuşmaları ile gündem olmuştu. Eşini aldatan adamın sevgilisi olarak katılan ismin, kız çocuğunu diri diri gömerek öldürdüğü öğrenildi.

Mehmet Altun, ayrı olduğu eşi ile barışmak amacıyla programa katıldı. Eşini 15 defa aldatan adamın eşi Rabia Altun'u dadı olan Meryem ile aldattığı iddiası ortaya atıldı ve Meryem programa dahil oldu.

Herhangi bir suç işleyip işlemediği sorulduğunda ise “Cinayet suçundan 9 yıl yattım” sözlerini söyledi. Erol ise bu cevabın ardından Beni burada ilgilendiren senin mesleğin değil.

Senin dadılık yapmak istemen. Geçmişte işlemiş olduğun cinayette ölen 8 yaşındaki bir kız çocuğu. Sen bununla ilgili yargılanmışsın ama sen çocukların yanına yaklaşmamalısın” dedi ve şöyle devam etti:

"Çocuk gömülü bulunuyor. Kazı yapılmış. Jandarma köpekleri araştırma yapıyor. Kimsenin yaşamadığı bir binada çocuk gömülü bulunmuş”

Erol'un sözlerinin üzerine dadı, “O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum” dedi.