Evde bakım maaşı 8 Nisan tarihinde yatacak

07 Nisan 2024 14:23 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 14:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için evde bakım maaşı yatırılıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle maaşların erkene alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor. İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan bilgilere göre evde bakım maaşı ödemeleri Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilere 8 Nisan tarihinde yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlara her ay 7 bin 608 TL yatırılıyor.