Evde bakım maaşı kaç oldu? 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı zamlı mı yatacak?

10 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:18

2024 evde bakım maaşı belli oldu. Evde bakım yardımı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur maaşının netleşmesinin ardından engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımı olmak üzere kalemlerde değişiklik yaşandı. İşte 2024 evde bakım maaşı zammı ayrıntıları… Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?"

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ PARA OLDU?

Evde bakım maaşı ve engelli maaşı miktarlarındaki artışlar hesaplara yansıyacak. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL'ye yükselen evde bakım maaşına yüzde 49,25'lik memur zammı geldi. Artışla birlikte 2024 evde bakım maaşı 7 bin 609 lira oldu. Evde bakım maaşı daha önce 5 bin 98 lira olarak veriliyordu. Peki, zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım hizmeti alan vatandaşlara devlet desteği sürüyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlara verilen evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara geçiyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı 11-15 Ocak tarihleri arasında hesaplara geçecek.