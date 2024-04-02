Evde bakım maaşı Nisan 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerine ödenecek

02 Nisan 2024 20:01 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:03

İhtiyaç sahiplerine yönelik evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın belirli günlerinde gerçekleşiyor. 2024 Ramazan ayı dolayısıyla, evde bakım maaşı ödemelerinin öne çekilmesi bekleniyor. Ancak, bu konuda resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, hak sahipleri tarafından ödemelerin zamanında alınması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerine ödeniyor. Ancak, Ramazan Bayramı dolayısıyla ödemelerin erken yapılması bekleniyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama olmamakla birlikte, hak sahipleri normal ödeme tarihlerinde ödemelerini alacakları tahmin ediliyor.

MAAŞLARA YAKIN ZAMANDA YÜZDE 49,25 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

Son zamanlarda memur maaşlarına yapılan zamla birlikte, evde bakım aylıklarında da yüzde 49,25 oranında bir artış gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu artışı yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın olarak açıkladı. Bu artışla birlikte, evde bakım yardımı tutarı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi.