Evde bakım parası hangi illerde yattı? 15 Ocak Pazartesi 2024 evde bakım maaşı yattı mı? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET...

15 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:43

2024 yılı ile birlikte evde bakım ödemelerine zam geldi. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal devlet anlayışı ile hayata geçirildi. Her ay hesaplara düzenli yatan evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak evde bakım maaşları...

15 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası, bakıma ihtiyaç duyan engelli, yaşlı veya hasta kişilere her ay düzenli olarak yatıyor. Evde bakım parası alan ihtiyaç sahipleri 15 Ocak evde bakım parası yatan illeri sorgulamaya başladı. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

Asgari ücrete gelen zamdan sonra tüm maaşlarda artışa gidlidi. 2023 yılında 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı ücreti 2024 yılında yüzde 49.25 zamlandı ve 7 bin 608 TL oldu. Evde bakım sorgulama ekranı haberimizde...

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında arasında farklı günlerde yatıyor. e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı ile maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.