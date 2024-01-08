Eviniz küçük diye dertlenmeyin! Kullanışlı hale getirmek elinizde

08 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:40

Eviniz küçük ise daha kullanışlı hale getirmek basit çözümlere gidebilirsiniz. İşe ilk önce duvarlardan ve ışıklandırma ile başlayabilirsiniz. Peki bu yöntemler nasıl uygulanmalıdır? İşte ayrıntılar…

BOŞ DUVARLAR İYİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR!

Evinizde doldurulmayı bekleyen mutlaka boş duvarlar bulunmaktadır. Ancak tasarımdaki raflar ile duvarlarınıza renk katabilirsiniz. Göz yormaması bakımından da bir odadaki tüm duvarları doldurmayın.

CAM ÜRÜNLERE BİR GÖZ ATN!

Ev dekorasyonunda cam ürünler tercih etmeye çalışın. Masa, sehpa ve dolaplarınızda cam ürünler kullanarak bölünmüşlük hissinden kurtulabilirsiniz.

KAPI ÜSTLERİ BOŞ DURMASIN!

Evinizin zemini küçük ise kapı üstlerine raf eklemek harika bir fikir olabilir. Kapı üstlerine raf ya da dolap monte ederek alanları ortaya çıkarabilirsiniz.

IŞIKLANDIRMA TERCİH EDİN!

Aydınlatma bir evin dekorasyonunda önemli bir paya sahiptir. İyi aydınlatılmış bir ev, olduğundan daha geniş hale gelecektir. Güneş ışığından maksimum derecede yararlanmak için ince perdeler de tercih edebilirsiniz.

KULLANILMAYAN ALANLAR VAR MI?

Odalardaki ve holde köşeleriniz var ise üçgen raflar ve dolaplar ile bu alanları daha kullanışlı hale getirebilirsiniz.