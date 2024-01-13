Eyvah Babam filminin konusu ne? Eyvah Babam filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

13 Ocak 2024 18:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 18:31

Eyvah Babam, Laura Terruso'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Sebastian Maniscalco ve Austen Earl'ün kaleme aldığı 2023 yapımı bir Amerikan komedi filmidir. Film, 26 Mayıs 2023'te gösterime girdi. 18,2 milyon dolar hasılat elde etti ve eleştirmenlerden oldukça fazla kötü yorum aldı.

EYVAH BABAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eyvah Babam, babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini izleyenlere aktarıyor. Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştırmak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.

EYVAH BABAM FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Robert De Niro

Sebastian Maniscalco

Leslie Bibb

Kim Cattrall

David Rasche

Anders Holm

Brett Dier