Eyvah Eyvah 2 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

09 Ocak 2024 21:04 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:04

"Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi?" soruları bu akşam ekranlara gelecek olan filmin ardından sıkça araştırılmaya başlandı.

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı Eyvah Eyvah serisinin ikinci filmi 9 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha televizyon ekranlarına geliyor.

Türk yapımı komedi filmi, Trakyalı klarnetçi Hüseyin'in sevdiği kızın peşinden giderken yaşadığı maceraları anlatıyor.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

Babası Ali Rıza Şeker'i bulan Hüseyin'in tek bir amacı var: Sevdiği kız olan Müjgan'ına kavuşmak...

Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yanına alıp, memleketi Geyikli'ye geri dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için her şeyi yapar.

Bu yeni macerada kahramanlarımızı, bol kahkaha ve birçok sürpriz bekliyor.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİ HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 2 filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Geyikli köyünde çekildi.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak ve Salih Kalyoncu gibi usta isimlerin dışında; Alican Yücesoy, Tanju Tuncel, Ayşe Nil Şamlıoğlu Meray Ülgen, Selçuk Uluergüven, Tarık Ünlüoğlu, Şener Kökkaya, Bican Günalan, Teoman Kumbaracıbaşı ve Murat Serezli yer alıyor.