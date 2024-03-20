Fahri Trafik Müfettişleri artık park cezası yazamayacak

20 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:24

Trafik güvenliği herkes tarafından dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alıyor. Trafik güvenliği trafik müfettişi olan devlet memurları tarafından sağlanıyor. Ancak bazı kişiler fahri trafik müfettişi olarak görev alabiliyor. Fahri Trafik Müfettişleri tarafından yazılan cezalar son dönemlerde büyük tepki çekmişti. Bu durum ile ilgili değişiklik yapıldı. Peki Fahri Trafik Müfettişleri park cezası yazabiliyor mu? Fahri Trafik Müfettişleri ceza yazabiliyor mu?

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ PARK CEZASI YAZABİLİYOR MU?

Fahri Trafik Müfettişleri tarafından park cezası yazılabiliyordu. Ancak artan tepkiler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılarak Fahri Trafik Müfettişleri'nin park cezası yazma yetkisi askıya alındı. Artık Fahri Trafik Müfettişleri tarafından kullanılan 'Trafik ihlali' uygulamasından para cezası kesilemeyecek. Kesilen cezalar ile ilgili de tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NASIL OLUNUR?

Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen vatandaşların şu kriterleri karşılaması gerekmektedir:

Yüksek okul mezunu olmak,

En az 40 yaşında olmak,

En az 10 yıllık sürücü belgesine ve trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak,

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması.