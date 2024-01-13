Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?

13 Ocak 2024 16:33 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 16:33

Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündem olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi ile yeni evlilikler desteklenerek faizsiz olarak krediye erişim imkanı sağlanmış olacak. Peki, Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? 150 bin TL faizsiz kredisi başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Aile ve Gençlik Fonu’nun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere toplamda 5 kişiden oluşacak.

Kararlar oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fonu yönetecek olan yönetim kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemede yetki sahibi olacak.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Gençlik Fonu ile ilk kez evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan fonun kredi miktarı her yıl düzenli olarak artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye geneline yayılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ’TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından başvuru tarihi netleşecek.