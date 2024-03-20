20 Mart 2024 10:48 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:14

Akaryakıt fiyatlarından tasarruf etmek isteyen araç sahipleri benzin istasyonlarının fiyat tablolarından gözlerini ayırmıyor. İstasyonların hepsinde farklı benzin fiyatları oluyor. Hatta şirketlerin farklı bölgelerdeki istasyonlarında bile fiyat farkı olabiliyor. Peki Farklı benzin istasyonlarında neden fiyatlar değişiyor?

FARKLI BENZİN İSTASYONLARINDA NEDEN FİYATLAR DEĞİŞİYOR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye genelinde benzin ve dizel yakıtların yüzde 99'u Avrupa standartlarında yer alıyor. Bu bağlamda yakıtların ucuz veya pahalı olmasının performans ve kalitede bir değişikliği bulunmuyor. Ancak bazı şirketlerin yaptığı AR-GE ekiplerince hazırlanan özel karışımlar ile yakıt zenginleştiriliyor. Bu durumdan dolayı da firmadan firmaya fiyatlar değişebiliyor.

Ayrıca firmanın yakıt zenginleştirmesinin yanı sıra bölgenin kira, lojistik ve istasyonun market, tuvalet gibi ek hizmetleri de akaryakıt fiyatının artmasına neden oluyor.

Bu kriterlerin haricinde akaryakıt fiyatları bölgedeki rekabet durumlarından da artabiliyor. Aynı yol üzerinde iki adet akaryakıt istasyonu bulunuyorsa birbiri ile rekabet etmek için birisi kârını azaltarak fiyat düşürebilir.

AKARYAKITTA TEK ÜRÜN VE TEK FİYAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

EPDK tarafından hazırlanan 'Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararına Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı' kapsamında benzin ve artık istasyonlarda farklılaştırılmış benzin ve dizel yakıt ürünlerinin fiyat farkı kaldıracak. Yakıtın yanına 'Ultra Force, Power, Fuelsave, VMax, VPro' gibi ifadeler eklenerek araca ekstra performans kattığı iddia ediliyordu. Bu yakıtlar diğerlerine göre daha yüksek fiyatlardan satılıyordu. Ancak son alınan karar ile birlikte istasyonlarda artık sadece düz şekilde benzin ve dizel (motorin) satışları olacak. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girilmesi bekleniyor.