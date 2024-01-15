FAST ve EFT çöktü mü? FAST ve EFT neden gitmiyor, sorun mu var? FAST ve EFT ne zaman düzelir? FAST sistemi kapalı mı, açık mı? Bankalar çöktü mü?

15 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:58

15 Ocak Pazartesi günü bankacılık sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle işlemler askıya alındı. FAST VE EFT işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle işlemler "bekleme" aşamasında kaldı. Akıllara ise 'Bankalar çöktü mü? Neden para gönderilemiyor?' soruları geldi.

FAST VE EFT ÇÖKTÜ MÜ?

15 Ocak Pazartesi günü mobil bankacılıkta sorunlar yaşandı. Para transferi yapacak vatandaşların işlemleri gerçekleşmedi. Mobil bankacılıkta işlemleri olanlar FAST ve EFT ne zaman düzelir? FAST sistemi kapalı mı, açık mı? diye sorgulmaya başladı.

FAST SİSTEMİ KAPALI MI AÇIK MI?

Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilemedi. Hızlı para gönderme servisi "fast" uzun bir süre çalışmadı.

FAST VE EFT NE ZAMAN DÜZELECEK?

FAST ve EFT sisteminde yaşanan sorun kısa sürede onarıldı. Para transferleri normale döndü. Sistemlerde yaşanan teknik sorunlar veya gecikmeler, EFT işlemlerinin aksamasına neden olabilir.