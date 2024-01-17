Fatih Kocaispir kimdir? Fatih Kocaispir kaç yaşında ve memleketi neresi?

17 Ocak 2024 23:12 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:12

Yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri üzerine çeken Fatih Kocaispir'in hayatı merak ediliyor. Peki, Fatih Kocaispir kimdir? Fatih Kocaispir kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Kocaispir hayatı ve biyografisi...

FATİH KOCAİSPİR KİMDİR?

Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli'de dünyaya geldi. Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993 yılında mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan Kocaispir, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yaptı. Kocaispir, avukatlık stajını tamamlamasının ardından 2000 yılı sonrasında Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Kocaispir evli ve 3 çocuk babasıdır.

İŞ VE KARİYER GEÇMİŞİ

Fatih Mehmet Kocaispir, Yumurtalık'ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatörlük görevini üstlendi.

SİYASİ HAYATI

Siyasi hayatına, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı ile başlayan Fatih Mehmet Kocaispir, 2004 yılında yerel seçimlere katılarak Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Kocaispir, aynı dönem içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevini de üstlendi.