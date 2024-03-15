Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü? Hangi takımda?

15 Mart 2024 17:02 - Güncelleme : 15 Mart 2024 17:05

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'in hangi takımda olduğu merak edilenler arasında yer aldı. UEFA Konferans Ligi'nde bugün Fenerbahçe'nin rakibinin belli olmasının ardından Fatih Terim de gündeme geldi. Fatih Terim, Panathinaikos takımını çalıştırmaktadır.

FATİH TERİM HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Fatih Terim, 2023 senesinde Panathinaikos takımı ile anlaşmıştır. Super League ekiplerinden olan Panathinaikos'u çalıştıran Terim, 2023 yılında anlaşma sağladı.

PANATHİNAİKOS HANGİ LİGDE?

Panathinaikos takımı Super League'de yer almaktadır. Olympiacos ile rekabetleri vardır ve iki takım arasındaki karşılaşmaya ebedi düşmanların derbisi deniliyor.

FATİH TERİM HAKKINDA

Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray takımlarında futbol oynadı. 11 sene formasını giydiği Galatasaray'da futbolcu olarak 1974-1975 ve 1978-1979 sezonlarında Başbakanlık Kupası'nı, 1975-1976, 1981-1982 ve 1984-1985 sezonlarında Türkiye Kupası'nı, 1982-1983 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Fatih Terim 1985 senesinde Galatasaray'da futbolu bıraktı.