FED faiz kararı ne zaman, ne yönde olacak? 2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı
Yılın ilk FED faiz kararı, ekonomi ve finans dünyasında büyük bir beklenti yaratıyor. Jerome Powell'ın enflasyonla ilgili değerlendirmelerinin ardından, 2024 Ocak ayı FED faiz kararı yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Yeni yılda ekonomik göstergeler ve enflasyonla ilgili belirsizlikler devam ederken, ABD Merkez Bankası FED'in 2024 Ocak ayı faiz kararı büyük bir beklenti getiriyor. Jerome Powell'ın enflasyon konusundaki açıklamalarının ardından, yatırımcılar faiz kararının ekonomik dengeler üzerindeki etkilerini yakından izliyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası FED'in yeni yılın ilk faiz kararı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek toplantı sonrasında açıklanacak. Toplantının ardından faiz kararı 31 Ocak'ta saat 21:00'de duyurulacak. Yatırımcılar, dolar, altın, borsa ve kripto para gibi finansal varlıklar üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurarak kararın sonuçlarını değerlendirecekler.
FED FAİZ BEKLENTESİ NE YÖNDE?
Son olarak 13 Aralık 2023 tarihli toplantısında faiz oranlarını sabit tutan FED, enflasyonun beklenenden hızlı bir şekilde iyileştiğine işaret etmiş ve gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra faiz indirimlerine kapı aralamıştı. 2024'te enflasyonun seyri ve ekonomik dengeler, FED'in faiz kararını şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.