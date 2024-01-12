FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED toplantısı hangi tarihte?

12 Ocak 2024 22:02 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 22:02

FED Ocak ayı faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı yapılacak. İlk FED toplantısı ocak ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ocak FED faiz kararı toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

OCAK FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise toplantının ardından 21:00-21:30 arasında duyurulacak.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

Amerika Merkez Bankası (FED) politika faizini yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit bırakmıştı.

FED yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizi değiştirmedi.

2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI

2024 yılında 8 FED toplantısı yapılacak. İlk toplantı Ocak ayında olacak.

Diğer toplantı tarihleri ise şu şekilde: 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 11-12 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık