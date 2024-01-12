FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED toplantısı hangi tarihte?
ABD Merkez Bankası FED yılın ilk faiz kararını açıklayacak. FED Ocak faiz kararı, PPK toplantısından sonra belli olacak. 2024 FED toplantı takvim açıklandı. Peki, Altın, dolar ve kripto para piyasasını yakından ilgilendiren FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
FED Ocak ayı faiz kararı için meraklı bekleyiş devam ediyor. PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı yapılacak. İlk FED toplantısı ocak ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ocak FED faiz kararı toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
OCAK FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı ise toplantının ardından 21:00-21:30 arasında duyurulacak.
ARALIK AYI FED FAİZ KARARI
Amerika Merkez Bankası (FED) politika faizini yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit bırakmıştı.
FED yılın son toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesinde tuttu. Banka böylece seri faiz artışlarının ardından üst üste 3. toplantıda da faizi değiştirmedi.
2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI
2024 yılında 8 FED toplantısı yapılacak. İlk toplantı Ocak ayında olacak.
Diğer toplantı tarihleri ise şu şekilde: 19-20 Mart, 30 Nisan-1 Mayıs, 11-12 Haziran, 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık