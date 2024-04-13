Fenerbahçe 27 Nisan'da yeni başkan seçecek

13 Nisan 2024 09:30 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:33

Fenerbahçe'de kritik tarih belli oldu! İki aday var

Fenerbahçe'de kritik tarih belli oldu! İki aday var

Fenerbahçe, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından taraftarlar yeni başkanın ne zaman seçileceğini merak etmeye başladı. Detaylar, haberimizdedir.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı 3 yılda bir belirleniyor. Kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre 27 Nisan 2024 tarihinde yeni başkanın seçileceği Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlenecek. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak olan toplantıda çoğunluk aranmayacak.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Ali Koç 3 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada tekrardan aday olmayacağını belirtmişti.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLACAK?

Kulübün 2006-2018 yılları arasında asbaşkanlığını yürüten Şekip Mosturoğlu ve eski Divan Başkanı Vefa Küçük'ün aday olması bekleniyor.