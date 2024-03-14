14 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:14
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı bugün 20.45'te oynanacak
Bugün oynanacak basketbol maçlarından biri olan Fenerbahçe Beko – Valencia Basket maçına saatler kala ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. THY Euroleague'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beko - Valencia Basket karşılaşmasının saati ve yayınlanacağı kanal...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Beko - Valencia mücadelesi bu akşam 20.45'te başlayacak. Euroleague'de oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ise saat kaçta, hangi kanalda soruları araştırılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizdedir. Fenerbahçe Beko - Valencia basketbol maçı hakkında...
FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 14 Mart akşamı oynanacak. THY Euroleague'de oynanacak olan maç 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Euroleague'de bugün oynanacak basketbol maçı S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler S Sport Plus, S Sport ekranlarından maçı canlı olarak takip edebilecek.
FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecanla beklenen basketbol maçı 14 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber