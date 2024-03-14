Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı bugün 20.45'te oynanacak

14 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:14

Fenerbahçe Beko - Valencia mücadelesi bu akşam 20.45'te başlayacak. Euroleague'de oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ise saat kaçta, hangi kanalda soruları araştırılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizdedir. Fenerbahçe Beko - Valencia basketbol maçı hakkında...

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 14 Mart akşamı oynanacak. THY Euroleague'de oynanacak olan maç 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'de bugün oynanacak basketbol maçı S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler S Sport Plus, S Sport ekranlarından maçı canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen basketbol maçı 14 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.