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14 Mart 2024 12:09 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:14

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı bugün 20.45'te oynanacak

Bugün oynanacak basketbol maçlarından biri olan Fenerbahçe Beko – Valencia Basket maçına saatler kala ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. THY Euroleague'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beko - Valencia Basket karşılaşmasının saati ve yayınlanacağı kanal...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı bugün 20.45&#039;te oynanacak

Fenerbahçe Beko - Valencia mücadelesi bu akşam 20.45'te başlayacak. Euroleague'de oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ise saat kaçta, hangi kanalda soruları araştırılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizdedir. Fenerbahçe Beko - Valencia basketbol maçı hakkında...

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 14 Mart akşamı oynanacak. THY Euroleague'de oynanacak olan maç 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'de bugün oynanacak basketbol maçı S Sport Plus, S Sport ekranlarında yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyenler S Sport Plus, S Sport ekranlarından maçı canlı olarak takip edebilecek.

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı bugün 20.45'te oynanacak - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen basketbol maçı 14 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak. 

Kaynak: TGRT Haber
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