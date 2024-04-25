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25 Nisan 2024 12:32 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:55

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan'ın karnesi

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi hakemi Volkan Bayraslan olarak açıklandı. Taraftarlar maç öncesi Volkan Bayarslan hakem karnesini ve derbi istatistiklerini merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan&#039;ın karnesi

Trendyol Süper Lig'in 34 haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbi müsabakasının hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Taraftarlar Volkan Bayarslan'ın hakem karnesini ve derbi istatistiklerini merak ediyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan'ın karnesi - 1. Resim

Volkan Bayarslan kariyeri boyunca sadece Süper Lig 2022/2023 sezonunda bir adet Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yönetmiştir.

2 Ekim 2022 tarihinde oynanan karşılaşmada başarılı hakem sadece 4 sarı kart göstermiştir. 

Volkan Bayarslan bu sezon dördü Fenerbahçe ve biri Beşiktaş olmak üzere 14 Süper Lig karşılaşması yönetmiştir.

Bu karşılaşmaların hepsinde Fenerbahçe sahadan galip ayrılmıştır.

Volkan Bayarslan Fenerbahçe'ye 3 sarı kart gösterirken rakiplerine ise toplamda 9 sarı kart göstermiştir. 

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan'ın karnesi - 2. Resim

Başarılı hakemin yönettiği Beşiktaş karşılaşmasında ise rakip takım kazanmıtşır.

Maçta Beşiktaş'a 1 tane sarı kart çıkarken rakip takıma ise 4 tane sarı kart çıkmıştır. 

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. 199 yılında hakemliğe başlamış ve Süper Lig'de ilk defa Bursaspor-Manisaspor maçında görev yapmıştır. 

Kaynak: TGRT HABER
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