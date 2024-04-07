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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 20:44 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:49

Fenerbahçe Giresunspor U19 maçı 4-1 bitti

Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta karşılaşmasında FB U19 ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Bugün oynanacak olan Süper Kupa maçına da çıkacak olan U19 maçının kaç kaç bittiği merak edildi.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Giresunspor U19 maçı 4-1 bitti

Bugün FB U19 takımı ile Giresunspor mücadele etti. Karşılaşma 4-1'lik skorla sona ererken takım, Galatasaray ile de mücadele edecek.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bugün oynanan maçın 4-1 olarak bitmesinin ardından takım, Şanlıurfa'ya yola çıkmıştı.

Mücadelenin 32. dakikasında Emirhan Arkutcu ilk golü attı.

67.dakikada ise Muhammet Zeki Dursun gol attı. 3. golü Yiğit Emre Ekiz 79. dakikada kaydedereken 90+3'te Efekan Karayazı 4. golü attı.

Fenerbahçe Giresunspor U19 maçı 4-1 bitti - 1. Resim

Giresunspor'un golünü ise 18. dakikada Caner Akbayrak kaydetti.

Takım bugün 21.30'da Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarında yayınlanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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