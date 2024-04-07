Fenerbahçe Giresunspor U19 maçı 4-1 bitti

07 Nisan 2024 20:44 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:49

Bugün FB U19 takımı ile Giresunspor mücadele etti. Karşılaşma 4-1'lik skorla sona ererken takım, Galatasaray ile de mücadele edecek.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bugün oynanan maçın 4-1 olarak bitmesinin ardından takım, Şanlıurfa'ya yola çıkmıştı.

Mücadelenin 32. dakikasında Emirhan Arkutcu ilk golü attı.

67.dakikada ise Muhammet Zeki Dursun gol attı. 3. golü Yiğit Emre Ekiz 79. dakikada kaydedereken 90+3'te Efekan Karayazı 4. golü attı.

Giresunspor'un golünü ise 18. dakikada Caner Akbayrak kaydetti.

Takım bugün 21.30'da Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele ATV ekranlarında yayınlanacak.