Fenerbahçe ligden çekiliyor mu? Ali Koç'un açıklaması

21 Mart 2024 14:20 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:46

Trendyol Süper Lig'de 30. haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin maç sevinci esnasında yaşanan üzücü olayın ardından ise futbol camiasında sular durulmadı. Olayların ardından Fenerbahçe'nin ligden çekileceğine dair iddialar da yer alırken Ali Koç konu ile ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLİYOR MU?

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin bitmesinin ardından Trabzonspor taraftarlarının sahaya inmesinin ardından ortalık karıştı. Türk futbolunda yaşanan kötü gecelerden biri olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından çeşitli iddialar da yer aldı. Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından maçta olanlarla ilgili açıklamalarını FB TV'den yaptı. Koç'un açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle:

"Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. Gerekirse alt lige düşmeyi kabul edeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Bu kadarı yeter! Siz bize bu ülkenin dışlanmış kulübü gibi muamele yaparsanız eğer; bunu devlet için de TFF için de medya için de söylüyorum. Biz kendi geleceğimizi kendimiz belirlemek zorunda kalırız. Fenerbahçeliler tahrik etti denmeye çalışılıyor. İnsan biraz utanır ya! Bu işin nereye gideceğini ben biliyorum. 'Üçüncü golden önce faul vardı' tartışmaları yapılıyor. Hakem kuralları doğru uygulasa 3-0 hükmen galip gelecektik.

Herkes aklını başına alsın. Linç tehlikesine rağmen maçı oynatanlar dönüp aynaya baksınlar. TFF'ye müsaade edenler de aynaya baksınlar. Biz ligden çekilme kararı alırsak başkanlığı bırakmayacağım. Bir alt ligde kulübü tekrardan Süper Lig'e çıkartıp öyle bırakırım."

Ali Koç, 2 Nisan'da genel kurulda kongre üyeleri ile karar vereceklerini söyledi.

ALİ KOÇ İSTİFA MI ETTİ?

Ali Koç, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından FB TV'de yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Ali Koç'un ifadeleri şöyle oldu:

"Dün stadyumda polis yoktu. Stadyuma girerken arama yoktu. Benim stadımda hiç meşale yok çünkü arama sorumluluğunu gösteriyorum, yurt dışında bu sorumluluk gösterilmiyorsa neden suçlu benim? Bunu geçen hafta UEFA Başkanı'na konuşurken söylemiştim. Biraz önce Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim."