Fenerbahçe maçtan çekildiği için hükmen yenik sayılacak

07 Nisan 2024 22:02 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:14

Fenerbahçe U19 takımında Muhammet İmre, Çağrı Fedai ve Emirhan Arkutcu gibi oyuncular bulunuyor

Fenerbahçe U19 takımında Muhammet İmre, Çağrı Fedai ve Emirhan Arkutcu gibi oyuncular bulunuyor

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı yarıda kesildi. Maç başladıktan kısa bir süre sonra Fenerbahçe sahadan çekildi. Bu olayın ardından taraftarlar Fenerbahçe'nin ne ceza alacağını ve hükmen yenik sayılmanın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizdedir.

HÜKMEN YENİK SAYILMA NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takıma 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım gol atmış olsa dahi geçerli olmaz. Hükmen galip gelen takımın da üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

FENERBAHÇE NE CEZA ALACAK?

Fenerbahçe maçtan çekildiği için hükmen mağlubiyet kararı verilmesi durumunda 3-0 yenik sayılacak. Ancak son karar açıklanan bilgilere göre TFF tarafından verilecek.