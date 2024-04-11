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11 Nisan 2024 19:54 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:08

Fenerbahçe - Olympiakos maçı Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Olympiakos arasında oynanan maçın hangi stadyumda oynandığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Birçok taraftar "Fenerbahçe - Olympiakos maçı nerede oynanıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe - Olympiakos maçı Georgios Karaiskakis Stadyumu&#039;nda oynanıyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki ilk rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Maçın başlamasının ardından taraftarlar nerede oynandığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanıyor. Olympiakos Yunanistan Süper Lig'inde iç saha karşılaşmalarını bu stadyumda oynuyor. 

Fenerbahçe - Olympiakos maçı Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanıyor - 1. Resim

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer maç yönetecek. Yardımcı hakemler ise Stephane De Almeida ve Bakim Zogaj olurken dördüncü hakem ise Alessandro Dudic oldu. 

Kaynak: TGRT Haber
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