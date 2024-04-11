Fenerbahçe - Olympiakos maçı Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanıyor

11 Nisan 2024 19:54 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:08

Fenerbahce, Yunan deplasmanında! Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahce, Yunan deplasmanında! Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki ilk rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Maçın başlamasının ardından taraftarlar nerede oynandığını araştırmaya başladı. İşte, detaylar...

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanıyor. Olympiakos Yunanistan Süper Lig'inde iç saha karşılaşmalarını bu stadyumda oynuyor.

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer maç yönetecek. Yardımcı hakemler ise Stephane De Almeida ve Bakim Zogaj olurken dördüncü hakem ise Alessandro Dudic oldu.