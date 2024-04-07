Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacak
Suudi Arabistan'da gerçekleşmesi planlanan karşılaşma maç öncesi yaşanan krizin ardından başka bir tarihe ertelenmişti. Fenerbahçe maça çıkacak mı sorusu merak edilirken karşılaşmaya U19 takımı ile çıkılacağı açıklandı. Detaylar...
GS - FB mücadelesinin oynanacağı 7 Nisan'da Fenerbahçe'nin maça çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. 29 Aralık akşamı Riyad'da oynanması beklenen maç bugüne ertelenmişti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan günü Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacağı nedeniyle maçın ertelenmesini talep etmişti fakat kabul edilmedi. Bu nedenle maça U19 takımı ile çıkacağını duyurdu.
Sports Digitale'da yer alan habere göre ise Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmaması sebebiyle, maça U19 takımının başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Zeki Murat Göle olması da beklenenler arasında yer aldı.
Karşılaşma bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda 21.30'da başlayacak ve ATV ekranlarında yayınlanacak.
Hakem Volkan Bayarslan olarak açıklanırken yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.