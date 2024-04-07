Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacak

Sports Digitale'da yer alan habere göre ise Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmaması sebebiyle, maça U19 takımının başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Zeki Murat Göle olması da beklenenler arasında yer aldı.

Karşılaşma bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda 21.30'da başlayacak ve ATV ekranlarında yayınlanacak.

Hakem Volkan Bayarslan olarak açıklanırken yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.