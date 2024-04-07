Fenerbahçe U19 takımında Muhammet İmre, Çağrı Fedai ve Emirhan Arkutcu gibi oyuncular bulunuyor

07 Nisan 2024 20:54 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:57

Galatasaray-Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa finaline Fenerbahçe U19 kadrosu ile çıkacak. Bu kararın ardından taraftarlar Fenerbahçe'nin U19 kadrosunda yer alan oyuncuları merak etmeye başladı. Fenerbahçe'nin U19 kadrosunda Muhammet İmre, Çağrı Fedai ve Emirhan Arkutcu gibi isimler yer alıyor. Detaylar, haberimizde...

FENERBAHÇE U19 TAKIMINDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin U19 takımının maça kadrosunda yer alan oyuncular ve mevkileri şöyle:

Doğukan Demir (18 Yaşında) - Kaleci

Ömer Bircan Camcı (17 Yaşında) - Kaleci

Yusuf Akçiçek (18 Yaşında) - Stoper

Yiğit Epözdemir (19 Yaşında) - Stoper

Mehmet Can Gülerer (18 Yaşında) - Stoper

Boran Eligüzel (16 Yaşında) - Stoper

Ümitcan Okan (18 Yaşında) - Stoper

Ahmet Necat Aydın (18 Yaşında) - Sol Bek

Mustafa Akyıldız (18 Yaşında) - Sağ Bek

Muhammet İmre (19 Yaşında) - Ön Libero

Şükür Toprak (17 Yaşında) - Ön Libero

Berkay Güverçinci (17 Yaşında) - Orta Saha

Samet Sargın (18 Yaşında) - Merkez Orta Saha

Efekan Karayazi (19 Yaşında) - Merkez Orta Saha

Zeki Dursun (18 Yaşında) - Merkez Orta Saha

Aziz Eren Balaban (17 Yaşında) - Merkez Orta Saha

Kaan Akyazı (18 Yaşında) - Sol Kanat

Yiğit Emir Ekiz (17 Yaşında) - Sol Kanat

Yasir Boz (16 Yaşında) - Sol Kanat

Emirhan Arkutcu (18 Yaşında) - Sağ Kanat

Emrullah Kulbak (19 Yaşında) - Sağ Kanat

Çağrı Fedai (18 Yaşında) - Santrafor

Kerem Kayaarası (18 Yaşında) - Santrafor

Görkem Demirel (18 Yaşında) - Santrafor

FENERBAHÇE SÜPER KUPA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Muhammet, Ümitcan, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.

Fenerbahçe'nin yedekleri ise şunlar:

Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit.