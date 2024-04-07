Fenerbahçe U19 takımında Muhammet İmre, Çağrı Fedai ve Emirhan Arkutcu gibi oyuncular bulunuyor
Taraftarlar tarafından "Fenerbahçe U19 takımında kimler var?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Birçok taraftar Fenerbahçe U19 kadrosunda hangi oyuncuların yer aldığını merak ediyor. Ayrıca taraftarlar Fenerbahçe Süper Kupa ilk 11'in kimlerden oluştuğunu da araştırıyor. İşte detaylar...
Galatasaray-Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa finaline Fenerbahçe U19 kadrosu ile çıkacak. Bu kararın ardından taraftarlar Fenerbahçe'nin U19 kadrosunda yer alan oyuncuları merak etmeye başladı. Fenerbahçe'nin U19 kadrosunda Muhammet İmre, Çağrı Fedai ve Emirhan Arkutcu gibi isimler yer alıyor. Detaylar, haberimizde...
FENERBAHÇE U19 TAKIMINDA KİMLER VAR?
Fenerbahçe'nin U19 takımının maça kadrosunda yer alan oyuncular ve mevkileri şöyle:
Doğukan Demir (18 Yaşında) - Kaleci
Ömer Bircan Camcı (17 Yaşında) - Kaleci
Yusuf Akçiçek (18 Yaşında) - Stoper
Yiğit Epözdemir (19 Yaşında) - Stoper
Mehmet Can Gülerer (18 Yaşında) - Stoper
Boran Eligüzel (16 Yaşında) - Stoper
Ümitcan Okan (18 Yaşında) - Stoper
Ahmet Necat Aydın (18 Yaşında) - Sol Bek
Mustafa Akyıldız (18 Yaşında) - Sağ Bek
Muhammet İmre (19 Yaşında) - Ön Libero
Şükür Toprak (17 Yaşında) - Ön Libero
Berkay Güverçinci (17 Yaşında) - Orta Saha
Samet Sargın (18 Yaşında) - Merkez Orta Saha
Efekan Karayazi (19 Yaşında) - Merkez Orta Saha
Zeki Dursun (18 Yaşında) - Merkez Orta Saha
Aziz Eren Balaban (17 Yaşında) - Merkez Orta Saha
Kaan Akyazı (18 Yaşında) - Sol Kanat
Yiğit Emir Ekiz (17 Yaşında) - Sol Kanat
Yasir Boz (16 Yaşında) - Sol Kanat
Emirhan Arkutcu (18 Yaşında) - Sağ Kanat
Emrullah Kulbak (19 Yaşında) - Sağ Kanat
Çağrı Fedai (18 Yaşında) - Santrafor
Kerem Kayaarası (18 Yaşında) - Santrafor
Görkem Demirel (18 Yaşında) - Santrafor
FENERBAHÇE SÜPER KUPA KADROSUNDA KİMLER VAR?
Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:
Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Muhammet, Ümitcan, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.
Fenerbahçe'nin yedekleri ise şunlar:
Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit.