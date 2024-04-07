Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun hayatı ve kariyeri

07 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:00

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Emirhan Arkutcu'nun hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle oyuncunun yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...

EMİRHAN ARKUTCU KİMDİR?

Emirhan Arkutcu 14 Ocak 2006 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. 2016 tarihinde Kartal Sportif Faaliyetleri A.Ş.'de futbol oynamaya başladı. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe U19 takımında forvet ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Emirhan Arkutcu bu sezon çıktığı 15 maçta 9 gol 5 asist yaptı.

Günümüzde Fenerbahçe U19 takımında forvet ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Emirhan Arkutcu bu sezon çıktığı 15 maçta 9 gol 5 asist yaptı.

EMİRHAN ARKUTCU MİLLİ MAÇ KARİYERİ

Emirhan Arkutcu Türkiye U16, U17 ve U18 takımlarında da forma giymiştir. Türkiye U16 takımında çıktığı 9 maçta 3 gol, U17'de 13 maçta 2 gol ve 2 asist, U18 takımında ise çıktığı 7 maçta henüz gol şansı bulamamıştır.