Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun hayatı ve kariyeri
07 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:00

Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun hayatı ve kariyeri

Fenerbahçe U19 takımında yer alan kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun kim, nereli ve kaç yaşında olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca Emirhan Arkutcu'nun kariyeri de araştırılıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Emirhan Arkutcu&#039;nun hayatı ve kariyeri

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Emirhan Arkutcu'nun hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle oyuncunun yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte detaylar...

EMİRHAN ARKUTCU KİMDİR?

Emirhan Arkutcu 14 Ocak 2006 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. 2016 tarihinde Kartal Sportif Faaliyetleri A.Ş.'de futbol oynamaya başladı. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe U19 takımında forvet ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Emirhan Arkutcu bu sezon çıktığı 15 maçta 9 gol 5 asist yaptı. 

Günümüzde Fenerbahçe U19 takımında  forvet ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Emirhan Arkutcu bu sezon çıktığı 15 maçta 9 gol 5 asist yaptı. 

Fenerbahçe U19 takımının oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun hayatı ve kariyeri - 1. Resim

EMİRHAN ARKUTCU MİLLİ MAÇ KARİYERİ

Emirhan Arkutcu Türkiye U16, U17 ve U18 takımlarında da forma giymiştir. Türkiye U16 takımında çıktığı 9 maçta 3 gol, U17'de 13 maçta 2 gol ve 2 asist, U18 takımında ise çıktığı 7 maçta henüz gol şansı bulamamıştır. 

Kaynak: TGRT Haber
Havayolu taşımacılığı zirvede! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...