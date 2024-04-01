Fenerbahçe'den Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can "kavga" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

01 Nisan 2024 13:17 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:18

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor arasında gerçekleşen ve büyük olaylara sahne olan maçın PFDK sevkleri açıklandı. İnsanlar hangi Fenerbahçe oyuncularının PFDK'ya sevk edildiğini araştırıyor. Ayrıca sevk edilme nedenleri de merak edilenler konular arasında yer aldı. Detaylar haberimizdedir.

FENERBAHÇE'DEN HANGİ OYUNCULAR PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

Fenerbahçe'den Bright Osayi Samuel, Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat PFDK'ya sevk edildi. Kulüp görevlisi Kürşat Çiftlik ile Okan Özkan'ın da PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

FENERBAHÇE OYUNCULARI NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

Fenerbahçe oyuncularının ve kulüp görevlilerinin PFDK'ya sevk edilme nedenleri şöyle:

Bright Osayi Samuel, "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildi.

Jayden Quinn Oosterwolde "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildi.

İrfan Can Eğribayat "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildi.

Kürşat Çiftlik "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildi.

Okan Özkan "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevk edildi.