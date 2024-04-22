Fenerbahçe'nin Sivasspor, Beşiktaş ve Konyaspor dahil olmak üzere kalan 6 maçı bulunuyor

22 Nisan 2024 09:08 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:09

Süper Lig'in bitimine sayılı haftalar kala taraftarlar Fenerbahçe'nin kalan maçlarını merak ediyor. Taraftarlar ayrıca takımın kaç tane derbisinin kaldığını da araştırıyor.

Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı 6 maçı daha bulunuyor.

Takımın bu altı maçı ise sırasıyla Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray ve İstanbulspor ile olacak.

Sivasspor ile 22 Nisan yani bugün saat 20.00'da karşılaşacak.

Beşiktaş derbisi ise 27 Nisan Cumartesi 19.00'da gerçekleşecek.

Konyaspor maçı ise 6 Mayıs Pazartesi günü 20.00'da oynanacak.

Fenerbahçe, Kayserispor ile 12 Mayıs, Galatasaray ile 19 Mayıs ve son olarak İstanbulspor ile de 26 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek. Bu maçların saatleri ise henüz belli olmadı.